ゆずが、新曲「ニュービギニング」を6月3日に配信リリースする。 （関連：【画像あり】ゆず、クレイアニメ風CGによる「ニュービギニング」ジャケット写真） 「ニュービギニング」は、日本テレビ系『DayDay.』テーマソングとして番組内でオンエアされている楽曲。ソウルフルな歌やピアノを基調としながらも、彩りのあるストリングスにゆずのメロディとハーモニーが重なるポップナ