全仏オープン 大会期間：2026年5月26日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ダヤナ ヤストレムスカ / アンヘリーナ カリーニナ] 0 - 0 [タチヤナ マリア / ジェイネプ ソンメズ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第6日がフランス パリで行われ、女子ダブルス2回戦で、ダヤナ ヤストレムスカ / アンヘリーナ カリーニ