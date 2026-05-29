車の助手席から顔を出して高架の壁に…21歳の女性が死亡しました。 【写真を見る】走行中の軽乗用車の助手席から顔を出し高架に衝突…21歳女性が死亡 後部席の息子にケガなし 運転していた21歳女「酒気帯び運転」の疑いで現行犯逮捕 岐阜・笠松町 5月28日午前8時半ごろ、岐阜県笠松町奈良町の駐車場で、岐南町の松𠩤心愛さん（21）が倒れているのが見つかり、病院に運ばれました。松𠩤さんは頭を強く打っていて、