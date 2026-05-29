【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが7月8日に同時リリースする映像作品『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』（以下、『FJORD』）と『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』（以下、『THE ORIGIN』）のチェーン別オリジナル特典デザインが公開された。 ■購入特典にはクリアポーチ、エコバッグ、A4クリアファイ