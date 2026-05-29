【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月13日にTOYOTA ARENA TOKYOで行われる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremonyのパフォーマンスアーティストが決定した。 ■Grand Ceremonyの模様はNHKで生中継 「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』。Grand Ceremonyでは主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティス