●地域新聞社 [東証Ｓ] 6月25日現在の株主を対象に1→1.8の株式分割を実施。最低投資金額は現在の9分の5に低下する。 ●東エレク [東証Ｐ] 9月30日現在の株主を対象に1→5の株式分割を実施。最低投資金額は現在の5分の1に低下する。 ［2026年5月29日］ 株探ニュース