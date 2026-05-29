「阿久根市の魅力を広めたい」人気アイドルグループが力になります。阿久根市で新たなプロジェクトが始まり、「僕が見たかった青空」がプロデューサーに就任しました。阿久根市の新しいプロジェクト「Akune Genki プロジェクト」のイベントに登場したのは、人気アイドルグループ「僕が見たかった青空」のリーダーで鹿児島県出身の塩釜菜那さんと、副リーダーの柳堀花怜さんで