縦型ショートドラマを中心に話題を集める「こねこフィルム」の作品で、個性豊かなキャラクターを演じ注目を集めた俳優・赤間麻里子さん。【写真で見る】ドラマ『田鎖ブラザーズ』で刑事課長役を熱演中の赤間麻里子さん俳優養成所・劇団の名門「無名塾」で培った確かな演技力を持つ一方で、その歩みは決して平坦なものではなかった。子育てによるブランク、そして直面した病。幾度もの壁にぶつかりながらも、彼女が再び表現の世界へ