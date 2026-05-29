俳優の本田望結さんが5月28日、自身のインスタグラムを更新。今月23日に、東京・お台場海浜公園で開催されたイベント『STAR ISLAND 2026 』に訪れた際の画像を公開しました。【写真を見る】【本田望結】お台場での「思い出」を公開夕暮れの水辺にたたずむ姿にファン反響「美しくて 可愛くて お綺麗です」本田さんは、白いシャツに紺色のカーディガンを羽織り、淡いブルーのフレアスカートを合わせたコーディネート。首元には細い