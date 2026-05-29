公明党の西田幹事長は中道改革連合への合流について「早期合流に応える準備と決意はある」と述べました。公明党西田実仁 幹事長「私たち公明党におきましては、早期合流ということについて、それに応える準備と決意ということはあります」公明党の西田幹事長はきょうの会見で、中道への合流について「丁寧に議論することは必要だが、だからと言って時間をかければ何か良いことがあるとも思っていない」と述べました。そのう