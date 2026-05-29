◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース第2日（2026年5月29日福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、都玲華（22＝大東建託）と佐久間朱莉（23＝大東建託）が通算5アンダーで首位に並んだ。33位から出た都は8バーディー、2ボギーでこの日最少66をマークし、トップタイで出た佐久間は2バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの73で回った。68で回った呉佳晏（22＝台湾）、70の