男子バレーの高橋藍（24）がポーランドリーグ、プラスリーガの「BOGDANKALUKLublin（ルブリン）」と契約し、新シーズンから同クラブでプレーすることが決まった。29日にマネジメント会社が発表した。日本代表でも活躍する高橋は、これまでイタリア・セリエAやSVリーグのサントリーサンバーズ大阪など国内外でプレー。新天地のポーランドでさらなる成長を目指す。以下は高橋のコメント。「皆さん、いつも温かい応援をあ