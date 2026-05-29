敵地パイレーツ戦米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手は28日（日本時間29日）、敵地パイレーツ戦に「6番・右翼」で先発出場し、5打数2安打2打点で7-2の勝利に貢献した。9回に見襲われた“誤審”には、地元放送局も絶句していた。まさかの出来事は、7-2の9回2死一、三塁で起きた。右腕ラミレスの内角への変化球に一瞬手が出た鈴木だったが、踏みとどまった。しかし、球審はファウルチップの判定。これには鈴木も思わず抗議した