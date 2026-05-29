東京・渋谷区でテロを想定した訓練がきのう行われ、警視庁の爆発物処理班や警備犬などが参加しました。きのう（28日）、渋谷区神南にある東京電力パワーグリッドの渋谷支店で行われたのは、テロを想定した訓練です。警視庁渋谷署によって開催され、東京電力に爆破予告の電話が入り、職員が警戒していたところ、その人物が刃物を持って侵入し、さらに爆発物を仕掛けたという設定で行われました。訓練には機動隊の爆発物処理班のほか