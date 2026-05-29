来月13日に東京・トヨタアリーナ東京で開催される国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN」の授賞式で、12組のアーティストがパフォーマンスを行うことが決定した。パフォーマンスを行うのは、HANA、MISAMO、サカナクション、東京スカパラダイスオーケストラwithSpecialGuests（LiSA、TAKUMAFrom10―FEET、アイナ・ジ・エンド）、羊文学、FujiiKaze（藤井風、28）、SamSmith（34）、ちゃんみな（27）、