ニチレイフーズは２９日、家庭用と業務用の冷凍食品と常温食品について、ほぼ全品を８月納品分から値上げすると発表した。出荷価格を約５〜２０％引き上げる。中東情勢の緊迫化で原材料費や燃料費が上昇していることを理由としている。対象は「本格炒め炒飯」や唐揚げ「特から」などで、家庭用は約５〜２０％、業務用は約５〜１７％引き上げる。一部商品は価格を変えず内容量を減らす実質値上げをする。商品数は明らかにしてい