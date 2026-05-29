俳優水上恒司（27）が29日、都内で「TOKYO BURST−犯罪都市−」（内田英治監督）の初日舞台あいさつに登壇した。同作は累計動員4000万人超えの韓国の超人気シリーズ。新宿中央署に所属する、水上演じる新人刑事が東方神起ユンホ演じる韓国の刑事と「相性最悪バディ」を組み、新宿・歌舞伎町で起きた集団強盗事件からはじまるヤクザ、ホスト、国際犯罪者、さらに国家権力も関わる巨悪に立ち向かう日本オリジナルストーリーとなって