「ひろゆき」こと実業家の西村博之氏が5月28日、Xを更新。総裁選における“ネガキャン動画疑惑”を「週刊文春」に報じられた、高市早苗首相への“皮肉”投稿が話題を呼んでいる。「高市首相が国会でその答弁をおこなったことを報じた、毎日新聞の記事を引用リポストし、《名誉毀損で文春を訴えましょう!》と投稿したのです」（政治担当記者）記事には、5月28日の参院厚生労働委員会で、立憲民主党の石橋通宏（みちひろ）議員から