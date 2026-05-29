髙槌 七海 キャスター：ここからは、気象予報士の小野さんです。きょう29日は急速に天気が回復しましたね。小野 和久 気象予報士：テレビ金沢前もとてもよく晴れています。気温も丁度良く、テレ金ちゃんも気持ち良さそうです。では、この先の天気のポイントを見ていきましょう。 小野：あす30日から1日・月曜日まで晴れの天気が続き、特に31日・日曜日、1日・月曜日は暑いでしょう。台風が北上しています。2日・