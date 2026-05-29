ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」は２９日、予選最終日が行われた。山田康二（３８＝佐賀）は準優進出へ大敗は許されない予選ラストで、４カド発進。大外からチルト３度の菅章哉がトップＳを決め、まくり強襲。一度はまくられたが態勢を立て直し、バック先頭争いに浮上。２Ｍを全速ターンで制して１着。得点率７・２０、４位で予選をクリアした。４、４、１、２、１着と安定した着取り。「バラ