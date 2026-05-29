名古屋市南区で5月29日、マイクロバスが歩行者をはね、男女2人が意識のない状態で搬送されました。消防によりますと、29日午後5時40分ごろ、南区桜本町2丁目の交差点で、歩行者2人がマイクロバスにはねられました。はねられたのは30代とみられる男女2人で、搬送時はいずれも意識がなかったということです。事故を起こしたのは近くのスイミングスクールのバスとみられ、乗客はおらず運転手にもケガはないとみられてい