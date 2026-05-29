【モデルプレス＝2026/05/29】国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）では主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品／アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催。NHKで生中継される同セレモニーでパフォーマンスするアーティスト12組が決定した。【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」エントリー作品ラインナップ◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」パフォーマンスアーティスト決定6月13日19時30分よりTOYOTA ARENA TOKYOにて