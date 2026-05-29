【モデルプレス＝2026/05/29】ライフスタイルブランドの無印良品が、レトルトカレーを一堂に集めた体験型イベント「45種類 勢ぞろい、食べ比べ！無印良品 カレーフェス」を5月28日〜31日に六本木ヒルズ 大屋根プラザにて開催。モデルプレス読者モデルの橘大地（たちばな・だいち）が現場をレポートした。【写真】「無印良品 カレーフェス」に潜入◆「無印良品 カレーフェス」六本木ヒルズで開催本イベントでは、無印良品が展開する