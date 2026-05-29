【モデルプレス＝2026/05/29】元サッカー日本代表の本並健治氏が5月28日、自身のInstagramを更新。娘の寝相を公開し、話題となっている。【写真】元サッカー日本代表パパ「独特すぎる」ベッド外で寝ている凄い寝方の3歳娘◆本並健治「凄い寝方」娘の姿披露本並は「凄い寝方」「＃寝方が独特ぷくぷくちゃん」とつづり、写真を投稿。ドアの近くで枕とぬいぐるみを並べたところに顔を埋めた寝方を公開している。また「ぷくぷくちゃん