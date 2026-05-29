【モデルプレス＝2026/05/29】モデルで女優の横田真悠が5月28日、自身のInstagramを更新。スラリと伸びた脚が際立つ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】「ラヴィット！」レギュラー美女モデル「スタイルレベチ」膝丈衣装から美脚スラリ◆横田真悠、膝丈オールインワンで美脚スラリ横田は「ラヴィット！今月もありがとうございました！」と、TBS局系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）での衣装姿を投稿。ベージ