今回紹介するのは、Threadsに投稿された食いしん坊猫たちのかわいらしいひとコマ。お部屋のあちこちでのんびり過ごしていたはずの猫たち。しかし、飼い主さんが「ごはん」と口にした瞬間…空気が一変したみたいです。まるで合図を待っていたかのような動きに、猫好きなら思わず笑ってしまいそうです。投稿はThreadsにて、1.2万回以上表示され、多くの注目を集めました。 【動画：飼い主のたった一言で『熟睡していたはずの猫た