バッグの中で細々とした小物が散乱してごちゃごちゃ……。その問題、【セリア】のある便利グッズで解決できるかも。今回は、今SNSでも話題になっているじゃばら状の “ファイル” をピックアップ。FTN編集部レポーターのともさんに、「何店舗も梯子して、やっと見つかりました！」という人気アイテムの使いやすさを実際に検証してもらいました！ あの定番アイテムのミニサイズが登場 【セリア】「ドキュメ