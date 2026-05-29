2026年5月8日(金)から絶賛劇場公開中の劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』は、原作小説第16巻をベースにしています。2014年からテレビアニメが合計3作品放送さている人気シリーズの最新作はどのようにして制作されたのか、そして2017年公開の劇場版1作目とは違ってオリジナルエピソードではない劇場版にどのように挑んだのか、監督のジミー ストーンさん、アニメーションプロデューサーの小菅秀徳さん、プロデューサーの黒井