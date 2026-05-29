サッカー・イングランド代表のキャプテンでブンデスリーガ「バイエルン・ミュンヘン」所属のハリー・ケインやノルウェー代表でプレミアリーグ「マンチェスター・シティ」所属のアーリング・ハーランドは、18歳以下に「強いアピール力がある」として、ギャンブル関連の2つの広告がインスタグラムから削除された。 【写真】人気がありすぎて…広告削除となってしまったハ&