国際音楽賞「MAJ2026」Grand Ceremonyパフォーマンスアーティスト12組 国内最⼤規模の国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）では、6⽉13⽇に主要6部⾨をはじめとする部⾨の最優秀作品/アーティストを発表する Grand Ceremony を開催。GrandCeremonyでは、最優秀作品/アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、 ちゃんみな、