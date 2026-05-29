中山優馬を主演に、ウォーリー木下を演出に迎え、KAAT神奈川芸術劇場プロデュース『蛙昇天』が、10月下旬よりKAAT神奈川芸術劇場＜ホール＞にて上演されることが決定した。【写真】演出を担当するウォーリー木下米ソ冷戦が激化した時代を背景に、シベリア抑留者の帰還をめぐって当時の日本社会を揺るがせた実際の事件をテーマに、木下順二が書き下ろした『蛙昇天』。発表当時から大きな注目を集め、三越劇場での初演を観劇した