昨夏に移籍希望も実現しなかったスコットランド1部セルティック所属の日本代表FW前田大然は、昨夏に移籍希望が実現しなかったことが明らかになったが、地元メディア「67HAILHAIL」は破談が「キャリアを救った」と報じた。昨夏に前田はドイツ1部ブンデスリーガのヴォルフスブルクへの移籍話が浮上したものの頓挫した。さらには、それをマーティン・オニール監督が明らかにしてしまうといった事態もあり、シーズン前半はモチベー