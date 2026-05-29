バレーボール男子日本代表のアウトサイドヒッター・高橋藍（らん）が２９日、２０２６―２７年シーズンよりポーランドリーグ・プルスリーガの強豪「ルブリン」に移籍することが正式発表された。イタリア１部セリエＡのモンツァでプレーした２３―２４年季以来、３季ぶりの海外挑戦で、自身初のポーランドリーグに参戦する。藍は発表を通じ「サントリーサンバーズ大阪でプレーする中で、本当に多くの学びと経験を得ることができ