国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」において、ＮＨＫが生中継し主要６部門などが発表される「ＧｒａｎｄＣｅｒｅｍｏｎｙ」（６月１３日、東京・青海のＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯ）の１２組のパフォーマンスアーティストが２９日、発表された。パフォーマンスを披露するのは、ＦｕｊｉｉＫａｚｅ、ＨＡＮＡ、ＭＩＳＡＭＯ、ＳａｍＳｍｉｔｈ、サカナクション、ちゃ