◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２９日、栗東トレセン無傷４連勝でのＧ１タイトルを狙うコンジェスタス（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父コントレイル）は坂路を６８秒９―１６秒４とゆったり駆け上がった後、ゲートの確認を行った。２８日に発表された事前馬体重は前走と変わらない５１８キロ。昨年末のデビュー戦で中山へ遠征した時は栗東から６キロ減っており、今回は馬