◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人の井上温大投手が今季４勝目を目指して先発。２回に１点を失った。２―０の２回。１死から５番・万波に中堅への二塁打を浴びて、続く４番・野村にはフォークを捉えられて右前適時打を浴びた。それでも後続は打ち取り、最少失点に抑えた。井上は前回２２日の阪神戦（東京Ｄ）は４回を投げ自己ワーストタイの７失点ＫＯ。杉内投手チーフコ