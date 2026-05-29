◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント準決勝埼玉―東京ベイ（３１日、秩父宮ラグビー場）４季ぶりの優勝を目指す埼玉は、準決勝で東京ベイ戦を迎える。２９日は試合登録選手が発表され、先発するフッカー坂手淳史主将が、オンライン会見。「いい準備が出来ている。あとはグラウンドに立つだけ」と自信をのぞかせた。レギュラーシーズンを２位で通過した埼玉は、９日の最終節、ＢＬ東京戦（４５〇０）以来と