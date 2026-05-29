テレビアニメ『ユーリ!!! on ICE』が2016年10月の初回放送から今年で放送10周年を迎えることを記念し、キャラクターデザイン・平松禎史氏描き下ろしの10周年記念ビジュアルが公開された。あわせて、テレビシリーズ本編、過去の特典映像、楽曲などを収録したBlu-ray＆CD BOXが発売されるほか、今冬には大型展覧会イベントの開催が予定されていることが発表された。【画像】ヤバい！キャラ大集合の『ユーリ!!! on ICE』10周年記念