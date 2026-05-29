タレントのミッツ・マングローブ（51）が29日放送のTOKYO MX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）に生出演。巨人の阿部慎之助前監督が18歳の娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、辞任した件について言及した。巨人が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏は長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチ