10月放送のTVアニメ「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」に登場するメインキャラクターのデズモンド・ザカリー・クェンティン・シャーロットの新規描き下ろしキャラクタービジュアルが公開された。【画像】違うキャラの絵は？公開された新規描き下ろしビジュアルさらに、デズモンド・クェンティン・ザカリー・クラリッサ・シャーロット・ファビアンの公式ミニキャライラストも公開となった。■イントロダクション「