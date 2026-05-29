フリーアナウンサーの馬場典子（52）が29日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露し反響を呼んでいる。2014年にフリーに転身してから、声帯を鍛えるために法螺貝を吹いている馬場。インスタグラムでは「法螺貝合宿からの…」と書き出し「太陽も水も空気もあまりに気持ちよく水着も何もないのに滝浴びちゃいました」と、ハーフパンツ姿で滝を浴びるショットを披露した。「冷たかったけど滝の中から見