6月13日に授賞式が開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のパフォーマンスアーティストが発表された。藤井 風（Fujii Kaze）、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、ちゃんみな、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師の12組が出演する。【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育（MAJ2026