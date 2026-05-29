全3回対談の第2回は、日本のジャーナリズムの問題点をテーマに意見を交わした。福田氏は旧ジャニーズ救済時にマスコミから受けた実体験を赤裸々に告白。一方、竹中氏は行動経済学からSNSの炎上について解説した。メディアとジャーナリズムの分離の重要性、さらに話は日本プロ野球の経営構造にまで及んだ。 【福田淳の対談闊歩】竹中平蔵（第1回）小泉純一郎が選挙出馬に反対する妻に説いた一言 から続く