自民党は29日、災害時の首都機能維持などを目的とした「副首都」を設置する法案の審査をおこなう会合を開きました。反対意見が相次いだことから、引き続き議論していくことになりました。「副首都法案」をめぐっては、自民党と日本維新の会が、いまの国会での成立を目指し議論を続けていて、自民党ではきょう（29日）、維新との協議を踏まえて作成された法律の原案について議論を行いました。自民党松川るい参院議員「（現在の案