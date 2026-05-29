国賓として来日したフィリピン大統領夫妻が帰国するのを前に、天皇皇后両陛下が皇居の御所で見送りの挨拶をされました。【映像】握手するマルコス大統領と天皇陛下両陛下は29日午前11時ごろ、フィリピンのマルコス大統領夫妻をお住まいの御所に招かれました。その後、およそ30分にわたって懇談し、大統領が滞在中の感想について述べると、陛下は「戦争の時期に多くの方が亡くなられたことは残念に思っているが、現在、両国が