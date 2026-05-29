アメリカの航空宇宙企業「ブルーオリジン」の開発する大型ロケット「ニューグレン」が、打ち上げに向けた地上テスト中に爆発しました。【映像】爆発の瞬間アメリカ・フロリダ州で28日、打ち上げを翌週に控えた大型ロケット「ニューグレン」が爆発し、炎上しました。これを受けてロケットを開発している「ブルーオリジン」は機体に燃料を充填しエンジンを点火して、稼働状況を確認するテスト中に異常が発生したと発表しました