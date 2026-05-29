来月の食品値上げは1000品目を超えることになりました。中東情勢の影響で人気の唐揚げ店は「五重苦」を抱えています。カリカリ食感に仕上げた、唐揚げが自慢の人気弁当店。あまりに大きすぎて…フタが閉まりません。これでお値段950円！利用客「デカすぎますね、晩御飯いらなくなりそう」「家族で分けて食べる」連日、大盛況の一方、店主には大きな悩みが…。食材や資材などが揃って値上がりしているのです。キッチン BUS