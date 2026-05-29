◇交流戦阪神─ロッテ（2026年5月29日ZOZOマリン）「6番・三塁」でスタメン出場した阪神・ドラフト1位・立石が4試合ぶりの安打を放った。2回先頭で迎えた1打席目。カウント2―2から右腕・田中の直球を引っ張りこんで三遊間を破った。実に15打席ぶりにHランプをともした。次打者・福島が犠打を三飛とすると、伏見は右前打で一、二塁。9番・熊谷の四球で満塁とし、中野の二ゴロ併殺崩れの間に1点を先制した。