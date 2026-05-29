12年前、東京女子医大病院で2歳の男の子が鎮静剤の投与後に死亡した医療事故をめぐり、業務上過失致死の罪に問われた医師2人の裁判で、東京地裁はこのうち1人に無罪を言い渡しました。医師の小谷透被告と福田聡史被告は、2014年東京女子医大病院で手術を受けた当時2歳の男の子に鎮静剤「プロポフォール」を投与した後、容体に変化があったのに適切な対処をせず、男の子を死亡させた罪に問われています。29日、東京地裁は判決で現場