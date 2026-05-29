6月13日にトヨタアリーナ東京で行われる、国内最大級の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」グランドセレモニーでパフォーマンスするアーティスト12組が29日、発表された。同日は主要6部門を含む最優秀作品やアーティストを発表。授賞式に加え、会場には豪華アーティストが登場し、ステージでパフォーマンスを行う。出演が発表された12組はFujii Kaze（28）、HANA、MISAMO、Sam Smith（34）、サカナクション、ちゃんみな（27）、